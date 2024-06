Prima edizione della ‘Corri Conversano’: ufficializzato il percorso

C’era anche un folto gruppo di tesserati dell’Atletica Conversano tra i podisti che hanno preso parte alla staffetta rievocativa in onore della Madonna della Fonte. L’evento si è svolto lo scorso 25 maggio con partenza dalla frazione di Cozze e arrivo presso Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta dove è avvenuto il passaggio del testimone ai bambini e ai ragazzi delle associazioni sportive e la chiusura della suggestiva cerimonia, giunta ormai alla seconda edizione.

Archiviati i festeggiamenti in onore della protettrice di Conversano, gli atleti gialloneri si sono prontamente rituffati nelle competizioni agonistiche. Domenica, infatti, in occasione della tredicesima edizione del trofeo “Città di Fasano”, che si è tenuta nell’omonima località brindisina e valida come sesta tappa del circuito regionale “CorriPuglia”, Andrea e Maria Rosaria Coletta, Mario Daniele, Savio Gentile, Rino Lorusso, Angelo Nardomarino, Piera Traversa e Cataldo Vinci hanno mostrato le loro abilità destreggiandosi egregiamente per le strade di uno dei borghi più splendidi della Valle d’Itria.

Da segnalare in particolare le prestazioni di Nardomarino, Lorusso e Traversa, primi gialloneri a tagliare il traguardo. Traguardo che sarà invece allestito in corso Domenico Morea in occasione della ormai imminente “Corri Conversano”, gara podistica organizzata dall’Atletica Conversano e in programma il 23 giugno prossimo.

In settimana è stata avviata la macchina organizzativa con l’ufficializzazione del percorso che, oltre a costeggiare il Castello, prevede anche il transito in punti strategici della città come San Benedetto, via Rosselli, via Matteotti, San Rocco, corso Umberto, via Acquaviva e le scale del Vicciarolo. Immancabile il passaggio anche per le vie rurali di contrada Boschetto e contrada San Lorenzo che hanno permesso a Conversano di ottenere l’ambita “Bandiera Azzurra”, simbolo di eccellenza e di impegno nello sport.

E a proposito di valori legati allo sport, da sempre veicolo di aggregazione ed integrazione sociale, l’Atletica Conversano nelle ultime ore ha accolto con grande entusiasmo il tesseramento di due giovani podisti extracomunitari del Centro Beltempo. Si tratta dell’egiziano Younes Mohamed Ismail e del guineano Camara Billy Nankouman.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author