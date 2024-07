Premio sanità a ministro Fitto e sottosegretario Gemmato

Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato “i premiati istituzionali dell’Healthcare Award” istituito dalle riviste Formiche e Healthcare Policy. La premiazione a Bari. “Sanità in Italia non si traduce solo in problemi ma anche, se non soprattutto, in eccellenza. Il nostro obiettivo è riconoscere il valore positivo delle azioni svolte dalle istituzioni e dalle imprese”, spiega la direttrice di Formiche, Flavia Giacobbe.

Hanno ricevuto il riconoscimento delle riviste anche le aziende Gksd Healthcare Management & Consulting, Merck, Novartis, Pfizer e Sanofi. Un riconoscimento speciale è stato infine attribuito al direttore generale di Farmindustria, Enrica Giorgetti. “L’industria farmaceutica è un attore fondamentale dello sviluppo economico del paese con impatti positivi anche sui territori e in termini di responsabilità sociale”, afferma Alessandra Micelli, direttrice di Healthcare Policy.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author