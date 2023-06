Pre Foggia-Pescara, qualche fischio per mister Zeman alla lettura delle formazioni

FOGGIA – Non c’è stato l’applauso che ci si aspettava al nome dell’allenatore del Pescara Zdenek Zeman durante la lettura delle formazioni di Foggia-Pescara. Il boemo è stato fischiato come il resto della formazione abruzzese, che tra qualche istante scenderà in campo allo Zaccheria per l’andata della semifinale playoff del campionato di Serie C.

