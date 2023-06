Foggia fermato due volte dal palo, 2-2 col Pescara e tutto rimandato al ritorno

FOGGIA – Tutto rinviato alla gara di ritorno. Foggia e Pescara finiscono 2-2 allo Zaccheria e si giocheranno all’Adriatico la qualificazione alla finale dei playoff di Serie C. Foggia avanti dopo meno di 2 minuti, poi rimonta del Pescara e pareggio finale di Bjarkason che rimanda tutto a giovedì. In cronaca: non c’è Frigerio nel Foggia, torna Garattoni titolare a destra. In avanti si rivede Ogunseye.

Passa il Foggia dopo meno di 2 minuti, Bjarkason da Schenetti che appoggia a Petermann: conclusione di prima intenzione all’angolino dove Plizzari non può arrivare. Sfiora il raddoppio il Foggia al minuto 11: sugli sviluppi di un angolo Peralta la mette in mezzo da sinistra e Ogunseye interviene cogliendo il palo. Prima parata di Dalmasso al 13’: il portiere risponde deviando in angolo la conclusione di Gozzi. Minuto 16: ancora Foggia pericolosissimo: Schenetti apre a destra per Garattoni, Plizzari respinge. Al 23’ pareggia il Pescara: Kontek devia con un braccio la conclusione di Cuppone e l’arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri Rafia spiazza Dalmasso. Al 26’ pericoloso l’ex Merola, Dalmasso si oppone ancora in tuffo. Altro palo del Foggia al 45’: Schenetti, servito da Bjarkason, colpisce di testa in tuffo. Plizzari è salvato dal legno. Triplo cambio per il Pescara al termine del primo tempo: fuori Plizzari, infortunato, Merola e Delle Monache, dentro D’Aniello, Kolaj e Lescano. Proprio quest’ultimo dopo 2 minuti fa cambiare segna l’1-2 toccando sottomisura un pallone calciato da Mesik sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al quarto d’ora della ripresa il Foggia pareggia: Ogunseye serve nello stretto Bjarkason che approfitta della disattenzione della difesa pescarese e fa 2-2. L’islandese sfiora la doppietta al minuto 73: è bravo D’Aniello a deviare in angolo. Nell’ultimo quarto d’ora le squadre rischiano di meno: finisce in parità e ogni discorso è rimandato.

