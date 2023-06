Il Lecce Primavera è pronto a giocarsi la semifinale scudetto contro il Sassuolo allo stadio Ricci lunedì sera alle 20. I ragazzi di Coppitelli arrivano a questo appuntamento forti delle incredibili prestazioni fatte durante la stagione e proprio grazie a questo, per approdare in finale, potrebbe bastare il pareggio; in virtù del primo posto in classifica, consolidato con una giornata di anticipo, in caso di parità a passare il turno sarebbero infatti i giallorossi. E il tecnico prima della partenza per sassuolo, non nasconde la soddisfazione per questo risultato.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

