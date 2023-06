Barletta Calcio, parte la settimana decisiva

BARLETTA – Inizia il momento decisivo per il futuro societario del Barletta Calcio. Entro i prossimi giorni, scadrà lo stand-by di due settimane fissato dal presidente biancorosso Mario Dimiccoli. Non c’è una data precisa, ma si tratta dell’ultima fase in cui l’attuale patron è disposto a valutare l’ipotesi di una cessione a costo zero o di un affiancamento in capo alla proprietà. Se non dovessero arrivare proposte concrete e ufficiali, si proseguirà con l’attuale presidenza con l’obiettivo di centrare la vittoria del girone H di Serie D nella stagione 23/24.

L’alternativa più accreditata resta quella di una cordata di imprenditori barlettani ancora in fase di composizione. Molto dipenderà dagli sviluppi che si avranno nelle prossime 72 ore. Lunedì, parte del gruppo locale sottoporrà a valutazione legale gli oneri che si dovrebbero affrontare in caso di acquisizione della società, seppur a costo zero. Sul tavolo la costituzione della SRL, condizione giudicata necessaria per l’armonia finanziaria della cordata, oltre alle spese da mettere eventualmente a budget una volta subentrata. Martedì potrebbe essere il giorno di un ultimo incontro interno, per poi presentare una proposta ufficiale a Dimiccoli entro metà settimana.

Il presidente del Barletta attende le evoluzioni mentre, nei giorni scorsi, ha provveduto a chiudere i bilanci economici con staff e calciatori, insieme al vicepresidente Francesco Divittorio, da cui resta diviso per il silenzio stampa fino al 30 giugno ma con il quale ha scattato una foto insieme al tecnico Francesco Farina, sempre più lontano dalla panchina biancorossa, a chiudere tre anni di successi ed entusiasmo ritrovato in città. Comunque andrà, sarà spartiacque. Dimiccoli ancora in sella con l’esperienza di un anno da neopromosso in D, oppure i nuovi imprenditori barlettani a sostituirlo con lo stesso obiettivo: il salto di qualità e la promozione in Serie C.

