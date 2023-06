PalestraNatura 2023, le scuole della BAT premiate al Foro Italico

ROMA – Le scuole elementari della BAT premiate al Foro Italico di Roma alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò, nell’ambito del progetto nazionale PalestraNatura 2023. Gli istituti di Margherita di Savoia, San Ferdinando, Minervino Murge, Bisceglie, Canosa, Spinazzola e Trani sono stati ricevuti nella capitale con lo scopo di valorizzare il binomio tra sport e natura, educando le giovani generazioni non solo alla pratica sportiva sostenibile ma anche alla prevenzione, all’inclusione e al contrasto verso la violenza di genere.

Momento speciale per i bambini con l’udienza generale alla presenza di Papa Francesco, prima di raggiungere la sede romana del CONI. Grande emozione per i presenti e applausi da parte del Comitato, che si è congratulato per i risultati raggiunti. PalestraNatura 2023 ha riservato uno spazio rilevante alla campagna regionale “Allenati contro la violenza” in collaborazione con l’Osservatorio “Giulia e Rossella” e alla prevenzione contro i tumori grazie a un protocollo d’intesa siglato fra il CONI e la LILT.

La gioia dei bambini ha chiuso il percorso a Roma, con la soddisfazione del presidente CONI Puglia Angelo Giliberto e il Delegato Provinciale CONI BAT Antonio Rutigliano. La lotta alla violenza di genere passa dall’educazione delle nuove generazioni.

