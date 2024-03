Potenza-Picerno, Marchionni: ‘Dobbiamo risposte alla piazza’

“Abbiamo lavorato tanto e bene in settimana, mi auguro che la prestazione di Catania abbia fatto capire che possiamo giocarcela con chiunque. Sappiamo di dover dare risposte importanti alla piazza in una gara ricca di insidie, al cospetto di un avversario che ha dimostrato grande continuità e compattezza. I ragazzi hanno bisogno della spinta del pubblico, fondamentale per trovare ulteriori stimoli e mettere da parte le difficoltà. Il Viviani deve essere il fattore in più di questa sfida, il Picerno è una squadra che gioca un buon calcio. Asencio e Schiattarella non sono al meglio, li valuteremo nelle prossime ore”. Così Marco Marchionni, tecnico del Potemza, alla vigilia della sfida del Viviani con il Picerno.

