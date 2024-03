Bari-Sampdoria, tifoso ospite di 12 anni ferito da petardo

Un bambino di 12 anni, tifoso della Sampdoria, e rimasto ferito per l’esplosione di un petardo nel settore ospiti mentre era in corso la partita tra Bari e blucerchiati allo stadio San Nicola. È stato trasportato d’urgenza in chirurgia plastica al Policlinico di Bari con ustioni alla tibia. Sull’episodio indaga la Polizia, ma il petardo esploso nel settore ospiti sarebbe stato lanciato dalla stessa tifoseria della Sampdoria.

