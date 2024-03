Salernitana – Lecce 0-1, giallorossi cinici e vittoria fondamentale

Salerno – Luca Gotti sorprende tutti schierando dall’inizio le due punte Krstovic e Piccoli e la squadra con un compatto 4-4-2.

Dopo un inizio che ha visto la Salernitana provare a schiacciare il Lecce nella propria metà campo al 13′ arriva la prima vera occasione del match con Pirola che di testa impegna Falcone che però risponde presente. A passare in vantaggio però è il Lecce al 18′ con un autogol di Gyomber indotto da Nikola Krstovic che sfrutta un doppio tentativo di Almqvist su traversone da destra di Gendrey, il numero 9 giallorosso è bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto per deviare quel tanto che basta per mettere Costil in condizione di non poter intervenire dovendo recuperare al sfera in fondo la rete per uno 0-1 attesissimo da tutto il popolo giallorosso, sebbene poi . Al 23′ però la Salernitana sfiora il pareggio con Coulibaly che di mancino al volo chiama all’intervento super Wladimiro Falcone. Al 30′ ci riprova il Lecce con Almqvist che risponde presente sull’invito da sinistra di Gallo ma Costil riesce a bloccare la sfera; dopo appena un minuto ancora il biondo esterno offensivo giallorosso ci prova da fuori ma il risultato con cambia. Risultato che non cambia nemmeno al 33′ quando Basic su punizione mette paura ai giallorossi con un mancino velenoso. Al 41′ Falcone compie un vero e proprio miracolo salva risultato negando il tap-in vincente a Maggiore. Finisce però un primo tempo che ha visto la Salernitana tenere il pallino del gioco ma il Lecce in vantaggio senza rubare nulla.

Il secondo tempo inizia con Dorgu per Oudin e 4-4-2 puro per gli uomini di Gotti. Al 52′ sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Galllo la sfera arriva ad Almqvist che sciupa una ghiottissima occasione calciando sopra la traversa. Succede poco se si parla di vere e proprie occasioni sino al 73′ quando Zanoli premia il taglio di Simy che a tu per tu con Falcone si fa ipnotizzare dall’estremo difensore giallorosso; ma il vero e proprio prodigio Falcone lo compie qualche secondo più tardi deviando in angolo un insidiosissimo fendente da sinistra di Gomis. Finisce col minimo scarto una vittoria troppo importante per il Lecce per pretendere nulla di più dei tre punti; i tre punti dovevano arrivare e sono arrivati con un’abnegazione difensiva che non si vedeva da circa un anno da queste parti.

SALERNITANA– LECCE

RETI: 18′ Aut. Gyomber (SAL)

SALERNITANA 4-3-1-2: Costil; Gyomber (66′ Zanoli), Manolas, Pirola, Bradaric; Basic, Maggiore (70′ Martegani), Coulibaly (52′ Gomis); Candreva; Tchaouna (66′ Vignato), Weissmann (52′ Simy). Panchina: Ochoa, Allocca, Pasalidis, Boateng, Sambia, Martegani, Simy, Gomis, Fazio, Ikwuemesi, Pellegrino, Sfait, Vignato, Zanoli, Legowski. Allenatore: Fabio Liverani

LECCE 4-4-2: Falcone; Gendrey (89′ Venuti), Pongracic, Baschirotto, Gallo (70′ Sansone); Almqvist, Blin, Ramadani, Oudin (46′ Dorgu); Krstovic (77′ Gonzalez), Piccoli. Panchina: Brancolini, Samooja, Rafia, Sansone, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Pierotti, Touba. Allenatore: Luca Gotti

ARBITRO: Fabio Maresca della sez. di Napoli

AMMONITI: 30′ Coulibaly (SAL), 44′ Maggiore (SAL), 72′ Pirola (SAL), 81′ Zanoli (SAL); 41′ Gendrey (LEC) 48′ Ramadani (LEC), 54′ Piccoli (LEC)

