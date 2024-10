Potenza, De Giorgio: “Non vogliamo porci limiti”

Vittoria roboante per il Potenza. La squadra lucana, infatti, domina il Taranto e conquista tre punti importantissimi. Questa l’analisi del tecnico Pietro De Giorgio dopo il 5-0 rifilato agli ionici: “Temevo il Taranto, al di là delle difficoltà societarie è una squadra viva e ben messa in campo. Gli ionici erano in ripresa e sapevamo non sarebbe stato facile. Hanno cambiato assetto di gioco e nei primi minuti cercavamo di capire quali fossero le giocate giuste. Anche prima del gol del vantaggio, però, abbiamo avuto diverse occasioni e non abbiamo rischiato nulla. Sono molto felice di allenare questi ragazzi, vederli allenarsi è molto bello. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte senza diversi titolari ma sono felice perché chiunque giochi sa cosa deve fare quando scende in campo. Selleri è arrivato a fine mercato, si è rimesso a posto dopo un’operazione e sta crescendo. L’obiettivo? Non vogliamo porci limiti, vogliamo raggiungere la salvezza il più presto possibile e pensare partita dopo partita”.

