Canosa sul velluto con lo Spinazzola, 3-0 e semifinale di Coppa Italia

Canosa sul velluto al “San Sabino” nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia d’Eccellenza. I rossoblù di Gigi Di Simone spiccano il volo e, forti del 2-1 dell’andata, liquidano lo Spinazzola con un secco 3-0, ottava vittoria consecutiva tra campionato e coppa.

Cronaca ricchissima, i murgiani devono rimontare ma è il Canosa a partire forte e sbloccare la gara dopo neanche due minuti: Mangialardi dalla sua mattonella non lascia scampo ad Addario, quinta rete in rossoblù ed è subito 1-0. I padroni di casa restano aggressivi e sfiorano in diverse circostanze il raddoppio: al 6’ è Addario a vincere il duello con Mangialardi che si fa negare la doppietta immediata, un minuto dopo Saani pecca di leggerezza a tu per tu col portiere spinazzolese. 16’, l’attaccante in maglia bianca spedisce ancora sul fondo. Al 17’ il primo guizzo dello Spinazzola, conclusione di Ruibal che sporca i guantoni di Capossele. 33’, il Canosa torna pericoloso e spreca nuovamente: Barrasso impacchetta un rigore in movimento per Solano, Addario dice ancora di no. 39’, ci riprova Mangialardi, colpo di testa che termina a lato.

Rossoblù avanti 1-0 all’intervallo, montagna da scalare per lo Spinazzola, sconfitto 2-1 in casa all’andata. La squadra dell’ex Zinfollino rischia di capitolare dopo soli cinque minuti di ripresa, quando Lamacchia serve Coco che fa tremare la traversa. Da un legno all’altro, al 56’ lo Spinazzola ha l’occasione di riaprire i giochi, ma il colpo di testa di Diomade si stampa sul palo. Al 71’ un clamoroso svarione difensivo dei murgiani consente a Saani di centrare dalla metà campo direttamente la rete del 2-0, tripudio del “San Sabino” per il gol che chiude la doppia sfida. Ma le emozioni non terminano qui, 72’, dall’altra parte segna Caruso ma in offside, sessanta secondi dopo Lamacchia viene steso in area e dal dischetto l’appena entrato Sanchez mette in ghiaccio il risultato. La gara scivola fino al 90’, quando un moto d’orgoglio di Mbaye chiama Caposselle ad un gran riflesso. Il Canosa vince 3-0, elimina lo Spinazzola e vola, per la prima volta nella sua storia, in semifinale della Coppa Italia regionale di Eccellenza. Squadre che si ritroveranno comunque domenica 3 novembre, sempre al “San Sabino”, per la tredicesima di campionato.

