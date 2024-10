Potenza, Landi: “Non abbiamo sbagliato nulla”

Gioia ed emozione nelle parole di Elio Landi, diciottenne talento del Potenza. Il classe 2006, infatti, ha debuttato nel finale del match contro il Taranto, sfiorando anche il gol. Queste le sue parole al termine della sfida: “È un sogno diventato realtà, ringrazio tutta la squadra e i compagni, così come lo staff, il presidente e la mia famiglia. Questa società punta molto sui giovani, questa è casa mia e sono felicissimo. È stata una grande partita, non abbiamo sbagliato nulla. Ho anche sfiorato il gol ma sono contento lo stesso. Ringrazio i tifosi per il loro sostegno, in casa e in trasferta”.

