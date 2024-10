Potenza, Selleri: “Dopo il vantaggio solo noi in campo”

Prima gioia stagionale per Gabriele Selleri, attaccante del Potenza e autore del gol del vantaggio nel match contro il Taranto. Questo il commento del centravanti nel post gara: “Sono molto contento per questo gol, lo dedico alla mia famiglia, alla mia fidanzata, al mister e al direttore per aver creduto in me. Dopo esserci sbloccati abbiamo preso le misure e si è vista una sola squadra in campo. È bellissimo giocare qui con una tifoseria del genere. Siamo un bel gruppo, dobbiamo cavalcare l’onda e puntare sempre più in alto”.

