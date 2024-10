Capuano sull’addio al Foggia: “Ho preso una decisione forte”

Ospite d’eccezione al match tra Potenza e Taranto. Sugli spalti del ‘Viviani’, infatti, è presente Ezio Capuano, ex allenatore di entrambe le compagini e fresco di dimissioni dalla panchina del Foggia. Queste le parole del tecnico ai microfoni di Antenna Sud: “Non ho rimpianti, ho preso una decisione forte che in pochi avrebbero preso in questo mondo di squali. Me ne assumo ogni responsabilità e ho anche causato un danno alla mia famiglia. A Zangla ho detto di non chiamarmi. Mi auguro di restare fermo per poco tempo, penso di meritare una panchina importante per quanto fatto negli ultimi anni”.

L’allenatore ha poi ricordato il suo passato sulla panchina del Taranto: “La squadra ionica rimarrà sempre parte della mia famiglia, ho vissuto due anni incredibili in cui ho ricevuto e dato tanto. Non ho mai tolto il braccialetto con i colori rossoblu, è un regalo di un ragazzo disabile e l’ho avuto con me anche quando allenavo il Foggia”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author