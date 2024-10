Barletta, la famiglia Dimiccoli ufficialmente fuori dal club

BARLETTA – La famiglia Dimiccoli ha ceduto in data odierna le quote di proprietà lasciando definitivamente la S.S.D.Barletta 1922.

“Ringraziamo l’ing. Marco Arturo Romano”- dichiara la famiglia Dimiccoli- “per aver accettato la nostra ferma decisione di cedere le quote societarie e gli auguriamo il meglio nella gestione della società. Ringraziamo gli amici sponsor che in tutti questi anni non hanno mai fatto mancare il loro apporto concreto e ringraziamo sentitamente quanti ci sono stati vicini soprattutto nella terribile stagione passata, purtroppo terminata con la dolorosa retrocessione. Forza Barletta! Sempre”.

“Ringrazio la famiglia Dimiccoli per questo passaggio di consegne”- aggiunge il Pres. Romano- “Nei prossimi giorni organizzeremo una conferenza stampa per poter dare maggiori dettagli in merito”.

