Barletta, finale di Coppa tra Teramo e Ancona: confronto Questure-LND

BARLETTA – Il Barletta chiude il suo campionato con un netto 8-3 sul campo del Ginosa e 83 punti nel campionato di Eccellenza, ma la testa è ormai proiettata solo alla finale di Coppa Italia Dilettanti. La sfida contro la Rovato Vertovese, in programma il 10 maggio, si giocherà al momento al Gaetano Bonolis di Teramo, sede anche della finale di Coppa Italia di Serie D.

Ad un mese dall’atto conclusivo del torneo, però, restano in piedi anche altre ipotesi sul luogo del match. Oltre alla location abruzzese, sarebbe stata presa in considerazione anche quella dello stadio Del Conero di Ancona, che sarebbe geograficamente equidistante tra Barletta e le due città franciacortine. La polemica è nata dalla dirigenza lombarda, che ha ritenuto sbilanciata verso la Puglia la decisione della Lega Nazionale Dilettanti.

Teramo è stata la scelta successiva all’impossibilità di giocare a Firenze, nel centro federale del Gino Bozzi. Ancona, invece, rappresenta l’ultima e concreta ipotesi, che porterebbe al terzo cambio di scenario nel giro di due settimane. La Questura del capoluogo marchigiano è in contatto con gli ambienti della Lega Dilettanti per comprendere la fattibilità dell’evento, valutando tutte le componenti di ordine pubblico relative all’impianto cittadino. Soltanto dopo le valutazioni tra forze dell’ordine ed esponenti federali, si potrebbe arrivare a far partire la macchina organizzativa. Fino a diverse disposizioni, Barletta e Rovato Vertovese dovranno attenersi alla sede di Teramo, ma in oltre 30 giorni può ancora cambiare tutto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author