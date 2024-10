Il Potenza cala il pokerissimo al Taranto: termina 5-0 al Viviani

Continuare sulla striscia positiva di prestazioni e risultati, lasciare i bassifondi della classifica. Questi gli obbiettivi di Pietro De Giorgio e Carmine Gautieri che si affrontano allo stadio “Viviani” in questa 12esima giornata. Potenza – Taranto non è mai una sfida banale aldilà della classifica e del momento.

Prima occasione del match è di marca jonica con Mastromonaco che al 14esimo prova la conclusione dalla distanza ma la palla termina alta sulla traversa. Due minuti dopo risponde il Potenza con D’Auria che prova il tiro a gito: è attento Del Favero a deviare in corner. Ancora il numero 7 potentino al minuto 20, servito in area, a tu per tu con Del Favero calcia tra le braccia dell’estremo difensore tarantino che blocca in due tempi. Tentativo dalla distanza al minuto 27 di Schirru con il pallone che termina di poco alto sulla traversa. Al 32esimo Selleri è bravo a girarsi dal limite e a liberarsi dalla marcatura del difensore ma la sua conclusione è debole e centrale. Potenza in vantaggio al 39esimo con Selleri (1-0) che realizza la sua prima rete in rossoblù che è più lesto di tutti a spedire alle spalle di Del Favero una palla servitagli in area da Schimmenti. Padroni di casa che raddoppiano dopo due minuti: fallo di mani in area di Schirru e rigore per il Potenza: sul dischetto si porta D’Auria (2-0) che realizza il quinto goal stagionale.

Nella ripresa la prima occasione la crea l’autore del 2 a 0 con un’incursione dal limite destro dell’area e un tentativo che però non crea grossi problemi a Del Favero. La rete del tre a zero la firma Felipe (3-0) al 62esimo con un mancino dai 16metri che non lascia scampo all’estremo difensore jonico. Il poker lo cala Milesi (4-0) al minuto 69 che è bravissimo ad anticipare tutti dagli sviluppi del quinto corner di marca. Il pokerissimo invece lo firma Schimmenti (5 a 0) con un’azione personale sull’out di sinistra conclusa con un preciso rasoterra sul secondo palo. Nel finale della gara è la traversa ad evitare ad Erradi di entrare nell’elenco dei marcatori.

Termina così. Un Potenza dirompente conquista la quinta vittoria stagionale – la terza al “Viviani” e raggiunge, a quota 20 punti in classifica, mezza salvezza. Salvezza che diventa in questo momento un miraggio per un Taranto inerme e impalpabile che non è mai entrato in partita.

IL TABELLINO DI POTENZA – TARANTO (5-0)

Giovedì 31 ottobre 2024, ore 15.00, stadio “A. Viviani”: 12a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella (27’ st Galletta), Riggio, Milesi, Rillo; Ferro, Felipe (27’ st Firenze), Erradi; D’Auria (20’ st Vilardi), Selleri (20’ st Rosafio), Schimmenti (35’ st Landi).

A disp. Cucchietti, Galiano, Sciacca, Ghisolfi, Petti, Mazzocchi, Mazzeo.

All.: De Giorgio

TARANTO (3-5-2): Del Favero; Shiba, Papazov (15’ st Marong), De Santis; Contessa; Speranza, Iervolino, Schirru, Mastromonaco (46’ st Guarracino); Zigoni (25’ st Battimelli), Giovinco.

A disp. Eli, Fiorani, Verde, Sacco, Garau, Vaughn, Fiorentino.

All.: Gautieri

ARBITRO: Frasynyak (Gallarate)

Guardalinee: Morotti – Marra

Quarto uomo: Grasso

MARCATORI: 39’ pt Selleri, 43’ pt D’Auria (rig.) 17’ st Felipe, 24’ st Milesi, 34’ st Schimmenti

AMMONITI: Erradi, Shiba,

ESPULSI:

NOTE:

Ang. 7 – 4

Rec. 1’pt, 2’st

Spettatori: 2343

Incasso: € 21.272,27

