Potenza Calcio: due nuovi arrivi e un ritorno

Giornata calda sul mercato per il Potenza, che ha annunciato due nuovi arrivi e un ritorno.

Il club rossoblu ha annunciato il difensore Giacomo Sciacca, che ha firmato un contratto fino al 2026. Nato a Desio il 19 aprile 1996, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dell’Inter totalizzando 30 presenze e 1 gol nel campionato Primavera nelle stagioni 2013/14 e 2014/15. Successivamente, ha accumulato esperienze con Renate, Piacenza, Alessandria, Imolese, Vibonese, Foggia, Taranto e Casertana, raggiungendo 259 presenze tra i professionisti.

Il Potenza ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Emanuele Schimmenti, classe 2002, fino al 2026, che ha vestito la maglia del Potenza nella stagione 2022/23 con 12 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia Serie C: ha giocato anche per la Luparense in Serie D e a Gozzano, dove ha segnato 6 reti in 17 presenze.

Infine, ingaggiato anche Vincenzo Galletta, classe 2003. Originario di Napoli, ha iniziato nell’Ascoli per poi passare ad Afragolese e Casertana, vincendo i playoff di Serie D con 24 presenze, 1 gol e 5 assist. Nell’ultima stagione ha collezionato 28 presenze con l’Acireale, raggiungendo i playoff in Serie D.

