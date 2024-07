Il Trapani si inserisce nella corsa per Malcore: le ultime

Il Trapani ci prova concretamente per Giancarlo Malcore, il club siciliano avrebbe rilanciato la propria offerta all’attaccante che, dalla sua, sarebbe disposto ad un piccolo sacrificio pur di restare tra i professionisti. Nelle ultime ore avevamo già raccontato di una maxi proposta del Casarano, oltre a quella della Fidelis pervenuta a Malcore la scorsa settimana. L’ultimo contatto tra Trapani e Cerignola in tal senso risale però a circa un mese fa, motivo per cui la trattativa resta ancora complicata. Fronte cartellino non risultano novità neanche su Casarano e Fidelis Andria.

