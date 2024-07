Team Altamura, in arrivo l’attaccante classe 2002 Sabbatani

Primi tasselli per la nuova Team Altamura che nelle ultime ore ha già ufficializzato gli arrivi del ds Grammatica e di mister Di Donato. I murgiani faranno minutaggio ed il parco under rappresenta una priorità di mercato, trattativa chiusa infatti per Antonio Sabbatani, attaccante classe 2002 proveniente dal Ravenna. Sabbatani ha già lavorato col neo direttore sportivo biancorosso proprio in Emilia Romagna, per lui 10 gol nell’ultimo Girone D di Serie D. Il giocatore ha firmato un biennale.

