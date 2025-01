Potenza-Benevento 3-0: Caturano e Silleri piegano la capolista

Una serata da incorniciare per il Potenza, che al “Viviani” batte il Benevento con un netto 3-0. Un risultato frutto di grinta, qualità e un Salvatore Caturano in versione leader assoluto, autore di una doppietta decisiva.

Il match inizia con un Benevento aggressivo, pericoloso già al 4’ con un tiro potente di Acampora respinto da Alastra. I campani dominano nei primi 15 minuti, ma il Potenza cresce con il passare del tempo, rendendosi insidioso al 32’ con Schimmenti, che spreca una buona occasione in contropiede. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con i padroni di casa che sembrano trovare sempre più fiducia.

Secondo tempo: Potenza scatenato

Nella ripresa, il copione cambia. Al 55’, il Potenza sblocca il risultato con il capitano Caturano, che svetta di testa su calcio d’angolo battuto da Rosafio, siglando l’1-0. Il raddoppio arriva al 61’: un’azione spettacolare innescata da Castorani e rifinita da un assist perfetto di Rosafio per Caturano, che non sbaglia.

Il Benevento prova a reagire con un tiro di Lamesta al 68’, ma senza successo. All’81’ il Benevento resta in 10 per l’espulsione di Pinato e all’84’, il Potenza sfiora il tris con il neoacquisto Petrungaro, mentre all’88’ Selleri ci prova sugli sviluppi di un angolo, senza però trovare la rete. Il gol che chiude definitivamente i giochi arriva al 90’: ancora Selleri sfrutta una respinta di Nunziante sul tiro di Siatounis e deposita in rete il definitivo 3-0, scatenando la festa al “Viviani”.

LA CRONACA

90′ GOLLLL Selleriiiiiiiiiiiiiii, sul tiro di Seatunis è bravo ad arrivare sulla deviazione di Nunziante il giovane attaccante dei rossoblù per chiudere definitivamente i giochi e aprire la fesra del Potenza

88’ Ci prova anche Selleri sugli sviluppi di un angolo ma il suo tiro è alto

73’ ci prova il Benevento su punizione, palla in angolo

84’ Ancora Potenza con la prima occasione del neo acquisto Petrungaro che non battezza con la rete il suo esordio

67’ rete direttamente su calcio piazzato del Potenza ma un dubbio fuorigioco di Millesi strozza l’urlo di gioia dei tifosi

Un minuto dopo prova a rispondere la Benevento con il tiro di Lamesta ma il suo diagonale finisce fuori

61’ RADDOPPIOOOOO Potenza ancora lui, il capitano, Salvatore Caturano. L’azione è lanciata da Castorani per Rosafio che si invola, l’assist di esterno sinistro dell’attaccante è delizioso, è vincente invece il gol di Caturano, sempre più leader e capocannoniere della squadra

55’ RETEEE del Potenza! arriva da calcio d’angolo il vantaggio rossoblù. Batte con il mancino Rosafio, il capitano dei rossoblù Caturano svetta da solo nel cuore dell’area piccola e di testa sigla la sua rete numero 11 in campionato.

51’ Ancora il Benevento che inizia bene la ripresa così come aveva fatto ad inizio gara, l’assist è di Mangoni pe il diagonale di Perlingieri che è potente ma non preciso

Subito pericoloso il Benevento a inizio ripresa con Perlingieri, para Alastra ma l’attaccante dei campani era in fuorigioco

+ SECONDO TEMPO +

Si chiude un primo tempo che ha visto il dominio del Benevento nei primi 15 minuti ma un Potenza che con il passare del tempo ha superato la timidezza inziale, crescendo fino a gestire il possesso palla, pareggio per il momento giusto

32’ contropiede improvviso per il Potenza con Rillo che serve Caturano, da questi in profondità per Schimmenti che si invola verso l’area ma appena entrato perde l’equilibrio vanificando un’ottima opportunità

Allo scoccare del 30’ tentativo dei rossoblù con il tiro dal limite di Schimmenti, alto. Sintomo di un Potenza in netta crescita

28’ ci prova Marconi per il Benevento dopo uno scambio con Perlingieri, su azione iniziata da Viscardi ma il tiro dell’attaccante è lento e facile preda di Alastra

4’ si ripete il Benevento su un errore in mediana di Sciacca, sul tiro potente di Acampora vola Alastra e devia in corner

Il primo tiro in porta della gara è del Benevento con un diagonale lento di Manconi

+ PRIMO TEMPO +

POTENZA-BENEVENTO 3-0

RETI: 56’ Caturano (P), 61’ Caturano (P), 90’ Selleri (P)

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Sciacca 6.5 (46’ Milesi), Verrengia, Rillo, Castorani, Felippe, Erradi (77’ Siatounis), Rosafio (71’ Petrungaro), Caturano, Schimmenti (77’ Selleri ). Panchina: Cucchietti, Galiano, Galletta, Riggio, Rossetti, Burgio, Ferro, Landi, Mazzocchi, Mazzeo. All. De Giorgio

BENEVENTO (4-3-3): Nunziante; Veltri, Berra (62’ Tosca), Capellini, Viscardi, Viviani 6 (46’ Pinato), Prisco, Acampora (69’ Simonetti), Lamesta, Perlingieri, Manconi (69’ Lanini). Panchina: Manfredini, Sena, Tosca, Agazzi, Borello, Carfora, Starita, Ferrara. Oukhadda. All. Auteri

ARBITRO: Zanotti di Rimini 6. Assistenti: Laghezza e Fumarulo E. Quarto ufficiale: Fumarulo G.

ESPULSI: 81′ Pinato (B)

AMMONITI: 61′ Prisco (B) 66′ Viscardi (B)

NOTE: Spettatori. Ang. 3-2 Rec. 1 pt

