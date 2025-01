Barletta, Giudice Sportivo: Quattro giornate a Lavopa, una a Strambelli e Mariani

Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo la gara d’andata della finale di Coppa Italia tra Galatina e Barletta:

AMMENDA

€ 300,00 BARLETTA 1922 A R.L. Propri sostenitori accendevano durante la gara 16 fumogeni parte dei quali venivano lanciati sul terreno di gioco (1a RECIDIVA) causando la temporanea sospensione della gara; inoltre, intonavano cori offensivi contro le forze dell’ordine presenti. (vedi rapporti Commissari di campo).

€ 250,00 GALATINA CALCIO Propri sostenitori nel corso della gara accendevano 4 fumogeni nel proprio settore; al termine del primo tempo, soggetto estraneo riconducibile alla società, inveiva nei confronti dell’allenatore avversario senza conseguenze per l’immediato allontanamento da parte dei dirigenti locali, creando tensione tra i tesserati delle due squadre; nella circostanza i predetti sostenitori attingevano con getti d’acqua l’allenatore avversario ed i Commissari di campo presenti. (vedi rapporti Commissari di campo).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE LAVOPA VITO (BARLETTA 1922 A R.L.) Proferiva nei confronti di uno degli assistenti arbitrali frasi irriguardose (vedi rapporto Commissario di campo) (Art. 36 comma 1 lett. A) CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA STRAMBELLI NICOLA (BARLETTA 1922 A R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR) MARIANI FRANCESCO (BARLETTA 1922 A R.L.)

