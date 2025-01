Gravina, in arrivo il colpo Mauro Marconato

Mauro Marconato diventerà a breve un nuovo calciatore del Gravina. Il centrocampista ha raggiunto in giornata l’accordo per la risoluzione del contratto con la Virtus Francavilla. Un ingaggio importante per la società murgiana che cercava un centrocampista di spessore per aumentare il tasso tecnico. Contestualmente lascerà Gravina Cabella che è vicino all’Ostiamare.

