Potenza, 55mila euro per ripristino parchi giochi vandalizzati

POTENZA – 55mila euro per 13 parchi. Sono questi i numeri dell’operazione di ripristino e messa in sicurezza dei parchi giochi del Comune di Potenza. L’assessore all’Ambiente Michele Beneventi ha recuperato i fondi necessari per sistemare tutte le aree distrutte dagli atti vandalici dei mesi scorsi. Un intervento molto atteso dalla città e reso possibile grazie all’impegno e alla lungimiranza dell’assessore che dopo l’ennesimo atto vandalico perpetrato a piazza Pisa circa due mesi fa e la brutta esperienza della piccola Marianicole di soli sette anni, aveva promesso pubblicamente durante lo svolgimento del Consiglio Comunale, di ripristinare i luoghi pensati per il tempo libero e il divertimento non solo dei bambini ma anche degli adulti. Piazza Pisa, parco dei Comuni e tutte le aree giochi della città sono un vero e proprio punto di ritrovo per le famiglie, luoghi che andrebbero preservati e curati.

“Lo scorso mese di settembre, all’indomani degli atti vandalici a danno dei giochini di piazza Pisa, ho promesso che avremmo fatto di tutto per ripristinare le aree giochi. E così è stato. Siamo riusciti a recuperare, grazie all’instancabile lavoro dell’U.D. Ambiente, della Dirigente Dott.ssa Fontana e alla sempre attiva collaborazione del Sindaco, risorse preziose per riportare decoro e dignità ai luoghi di divertimento dei più piccoli” afferma Michele Beneventi.

“Partiremo da piazza dei Comuni, qui da mesi non si può più giocare a basket perché i canestri sono visibilmente danneggiati e pericolosi da utilizzare. Li sostituiremo con altri di qualità migliore e poi via via procederemo con gli interventi nelle altre aree. Restituiremo alla città aree giochi sicure, dove i nostri bambini possano divertirsi. Allo stesso modo renderemo nuovamente fruibili gli spazi dedicati al tempo libero delle persone più anziane che come i più giovani, meritano la massima attenzione da parte dell’Amministrazione. Penso ad esempio al gazebo di piazza Pisa, oggetto delle attenzioni di qualche incivile” continua l’assessore Beneventi.

L’assessore all’Ambiente poi, torna sugli episodi dei mesi scorsi: “Quello che é accaduto in città é inaccettabile. Bisogna avere rispetto e cura degli spazi pubblici. I ragazzi devono capire che non possono comportarsi come fatto finora. Non possono pensare di distruggere tutto e rimanere impuniti. Potenza non merita questo , la città ha bisogno di cure amorevoli da parte di ogni membro della comunità. A tal proposito penso che promuovere iniziative atte a sensibilizzare le nuove generazioni sia essenziale. Dobbiamo lavorare tutti insieme come comunità”. “L’obiettivo è trasformare i parchi di Potenza non solo in aree di giochi, ma anche in luoghi di educazione civica, dove il rispetto e la collaborazione possano fiorire, garantendo così la sicurezza e l’accessibilità per tutti i cittadini” conclude Beneventi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author