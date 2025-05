Crispiano: un albero per ogni nuova coppia che si unisce in matrimonio

Un albero per ogni nuova coppia che si unisce in matrimonio. È solo una delle tante iniziative di “Green Wedding Weekend in Masseria”, il progetto ambizioso e omnicomprensivo è pronto a ridefinire l’immagine delle nozze tradizionali, proiettandole in una nuova era fatta di consapevolezza digitale, profondo rispetto per la ricca tradizione pugliese e un’attenzione scrupolosa alla sostenibilità ambientale.

Si tratta di un prodotto turistico che si pone l’obiettivo di destagionalizzare ed ampliare il target di un’offerta legata al wedding, che fa della Puglia una delle mete sempre più predilette e che risponde all’avviso pubblico di PugliaPromozione “Prodotti Turistici” – Poc Puglia Fesr – Fse 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”.

«È qui che prende vita un’idea rivoluzionaria: il Matrimonio esperienziale», dichiara la marketing specialist, Manuela Celestini, ideatrice della inedita proposta che vede al centro il territorio delle 100 Masserie di Crispiano e in particolare la Masseria Pilano. Un viaggio emozionante di tre giorni pensato per soddisfare ogni desiderio del destination wedding, integrando l’essenza più autentica della cultura pugliese, con un profondo impegno per la tutela dell’ambiente e della sostenibilità. La Masseria Pilano, angolo di paradiso incastonato tra la Murgia sud orientale e la Valle d’Itria, un tesoro ancora nascosto che merita di brillare sotto i riflettori.

«Immaginate un percorso nuziale – continua Manuela Celestini – che non solo celebra l’amore, ma che diventa un vero e proprio motore di valorizzazione per il meraviglioso territorio della Puglia e per quella fitta rete di fornitori e partner che ne costituiscono l’anima. L’obiettivo è chiaro: destagionalizzare il lavoro, ampliare gli orizzonti e far innamorare un pubblico italiano e internazionale della Puglia in ogni periodo dell’anno».

Un impegno per un futuro più sostenibile che si concretizza nel “Decalogo del Green Wedding Weekend in Masseria (‘Sì, lo voglio… sostenibile!’)”: dalla celebrazione e il ricevimento nella stessa location per ridurre gli spostamenti, a un matrimonio all’aperto che valorizza la bellezza naturale; dalle bomboniere ecosostenibili con prodotti a chilometro zero, alla proposta di abiti vintage; dalla sostituzione del lancio del riso con foglie d’ulivo, all’invito a utilizzare un sito web personalizzato per le partecipazioni e la condivisione delle foto. Non mancano menu rigorosamente a chilometro zero approvati da Slow Food, soluzioni per evitare lo spreco alimentare e niente fuochi d’artificio. Trasferimenti con auto elettriche o ibride ricaricabili presso le colonnine della struttura, alimentate da energia pulita.

TRE GIORNI DI EVENTI

Sabato 10 maggio 2025 – “Il giorno prima delle nozze”

Il sipario si alza con un’emozionante escursione con il Gruppo Speleo Martinese alla scoperta dei segreti della Grotta di Pilano, scrigno di storia millenaria. A seguire una vibrante “Sagra paesana”, con la rappresentazione della sera prima delle nozze. Immaginate gli ospiti immersi in un’atmosfera festosa, tra bancarelle che offrono i sapori genuini della Puglia, preparati con passione e ingredienti a chilometro zero. Il tutto accompagnato dalle coinvolgenti melodie della musica popolare e dai ritmi incalzanti della pizzica, un’immersione totale nelle radici più autentiche.

Martedì 20 maggio 2025 – “Il giorno delle nozze”

Il giorno delle nozze si dispiega in una sinfonia di emozioni, dalla cerimonia civile celebrata nella suggestiva cornice di Masseria Pilano, sede distaccata del Comune di Crispiano, fino all’aperitivo elegante nella corte padronale e alla cena indimenticabile all’ombra dei trulli. Ogni dettaglio è curato con amore, dalla preparazione della sposa in antiche stalle riqualificate in accoglienti trulli dotati di ogni comfort, fino alla maestria culinaria di una pluripremiata realtà ristorativa locale, custode dei sapori autentici del territorio, come il celebre pomodorino giallorosso, i salumi e i latticini tradizionali e la pregiata carne di vacca podolica. Masseria Pilano, con la sua consolidata esperienza nell’ospitalità di qualità e la sua fitta rete di professionisti locali (make-up artist, parrucchieri, flower designer, fotografi e tecnici specializzati) è il centro di questa proposta.

E come simbolo di unione e di impegno verso il futuro, ogni coppia riceverà in dono un albero da piantare nei terreni della masseria. Un gesto semplice ma potente, un ricordo vivente del loro amore che crescerà rigoglioso, contribuendo a ripopolare i boschi e le aree verdi, un piccolo passo per contrastare i cambiamenti climatici.

Sabato 24 maggio 2025 – “Il giorno dopo le nozze”

Il giorno dopo le celebrazioni offre agli ospiti la possibilità di scegliere tra esperienze uniche: abbandonarsi al relax e ai sapori autentici con un “Relax & Frisella Party” nella nuovissima piscina a sfioro, della Masseria Pilano, che richiama la forma delle antiche “pile”, abbeveratoi in pietra di un tempo. Per chi desidera esplorare il territorio, sarà possibile partecipare al “Tour delle 100 Masserie”, in collaborazione con “100 Masserie in Tour”, un viaggio alla scoperta della ricchezza e della diversità del paesaggio crispianese.

