Posizione regolare di Nunez: il Gravina perde il ricorso col Casarano

Il Giudice Sportivo non stravolge l’esito di Casarano-Gravina maturato sul campo: respinto il reclamo dei murgiani, sorridono i rossazzurri (confermato il 2-0). Chiarita la posizione del tesserato casaranese Nunez.

A detta del Gravina, lo stesso non aveva scontato una squalifica di tre giornate rimediata durante la stagione sportiva 2022/23, quando Nunez militava nella ASD Virtus Ispica 2020 e, all’epoca, veniva regolarmente impiegato sia nel campionato di Eccellenza siciliana che nel campionato Under 19 Juniores. Il provvedimento disciplinare veniva pubblicato successivamente al termine degli impegni agonistici disputati dal sodalizio e, pertanto, non è stata scontata nel corso della stagione sportiva 2022/23.

«Rilevato che il calciatore Nunez – si legge – in quanto nato nell’anno 2005 (il 29.04.2005) appartiene alla categoria Under 19 Juniores, si deve ritenere che la squalifica per tre gare sia stata scontata nel Campionato Under 19 juniores 2023/24, organizzato dalla Comitato Regionale Sicilia, non avendo la Nuova Igea Virtus ASD, suo vecchio club d’appartenenza, inserito in distinta il calciatore Nunez in tutte le prime tre giornate di campionato».

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author