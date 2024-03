Dopo il Liverpool, i bookmaker quotano Capuano per la panchina della Juve

Che Massimiliano Allegri possa rimanere sulla panchina della Juventus non è così certo. Il dibattito su chi potrebbe essere il prossimo allenatore dei bianconeri è aperto e i bookmaker non hanno perso l’opportunità di stabilire le quote, anche le più audaci.

Al momento, Allegri rimane il favorito con una quota di 1.72, ma Thiago Motta si fa strada con 1.85 grazie alle sue performance del suo Bologna, con cui non dovrebbe rinnovare. L’ipotesi Antonio Conte è considerata con una quota di 9, mentre Zinedine Zidane e Igor Tudor hanno una quota di 12. Roberto De Zerbi e Raffaele Palladino pagano 20 volte la posta, mentre Jürgen Klopp è bancato a 50. Carlo Ancelotti e Josep Guardiola hanno una quota di 100.

Tuttavia, l’opzione più insolita è rappresentata da Eziolino Capuano, allenatore del Taranto, con una quota di 1000. Si tratta di una suggestione remota, ma che potrebbe fare guadagnare grandi somme agli scommettitori se si dovesse avverare.

