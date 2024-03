Eccellenza/B, Manduria: ecco Carrozza ‘Un orgoglio essere qui’

Il Manduria ha ufficializzato il nuovo allenatore che prende il posto di Andrea Salvadore, esonerato all’indomani della pesante sconfitta nel derby con il Massafra. Si tratta di Alessandro Carrozza, 42 anni, protagonista del doppio salto dalla Promozione alla Serie D con il Gallipoli. Nella prima parte di questa stagione aveva iniziato proprio sulla panchina dei salentini.

Insieme a Carrozza, farà parte dello staff anche Giovanni Suez nelle vesti di allenatore in seconda. Il tecnico debutterà in panchina domani, mercoledì 6 marzo, in occasione della sfida di andata dei quarti di finale di Coppa Italia (fase nazionale) con il Paternò.

“Sono orgoglioso di questa scelta. E’ un’occasione importante dal punto di vista professionale, è successo tutto così velocemente, con il presidente abbiamo trovato l’intesa in 5 minuti. Conosco la forza della squadra e dei giocatori. Serve entusiasmo e voglia di ripartire insieme. I tifosi? Quando sono venuto qui lo scorso anno ho toccato con mano il calore della gente, per noi saranno un punto di forza. E’ una piazza che ha fame, vogliamo raggiungere gli obiettivi prefissati”, ha dichiarato il tecnico attraverso i canali ufficiali del Manduria.

