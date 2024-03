Serie B, il Bari e un calendario che preoccupa

Una salvezza da conquistare al più presto, con un calendario che pone il Bari nelle ultime dieci giornate contro nove squadre che sono pari o sopra in classifica e solo contro una squadra che segue, il Cosenza, che ha un punto in meno. Si comincia domenica prossima sul campo del Venezia quarto in classifica e battuto sul gong dal Como nell’ultima di campionato, poi arriva la Sampdoria al San Nicola prima della sosta. Sarà una gara particolare per mister Iachini, che con i blucerchiati, al momento appaiati in classifica, ha conquistato una promozione in Serie A. Poi si andrà a Modena il giorno di Pasquetta, sul campo dell’ottava in classifica, prima della gara casalinga di venerdì 5 aprile contro la Cremonese seconda in classifica e poi sul campo del Como terzo sabato 13 aprile. Poi negli ultimi venti giorni il Pisa in casa e il Cosenza in trasferta, prima del rush finale contro la capolista Parma in casa il primo maggio, il Cittadella nono in trasferta e il Brescia, attualmente settimo, in casa. Un calendario che preoccupa visto l’andazzo delle ultime gare, in cui il Bari ha sempre sofferto con chi la precede in classifica, riuscendo a conquistare l’intera posta in palio solo con Cremonese e Brescia, battendole tra l’altro nei loro momenti di maggiore difficoltà.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author