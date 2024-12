Lecce, aggressione a un poliziotto: un fenomeno preoccupante che richiede intervento

A Lecce si è verificata un’aggressione nei confronti di un membro della Polizia di Stato, un episodio che sottolinea un fenomeno allarmante e in crescita. La UIL POLIZIA di Lecce esprime profonda preoccupazione per l’aumento delle aggressioni nei confronti degli agenti, un trend che negli ultimi mesi ha mostrato un incremento significativo, in particolare da parte di individui stranieri. Questo sviluppo non solo compromette la sicurezza degli operatori di polizia, ma mette a rischio anche la sicurezza dell’intera comunità.

Domenica scorsa, un agente della Questura di Lecce è stato vittima di una brutale aggressione da parte di un uomo di nazionalità senegalese, il quale, per motivi futili, ha attaccato l’agente in divisa, causando diversi traumi.

Le forze dell’ordine sono quotidianamente impegnate nella difesa della legge e nella tutela della sicurezza pubblica, spesso a costo della propria incolumità. È essenziale che ogni aggressione venga condannata con determinazione, indipendentemente dall’origine dell’autore. La violenza contro chi lavora per mantenere ordine e legalità è inaccettabile e deve essere affrontata con fermezza dalla società e dalle istituzioni.

Questo clima di odio e aggressività è alimentato anche da dichiarazioni pubbliche e politiche che spesso mettono in discussione il lavoro delle forze dell’ordine. È cruciale promuovere rispetto e comprensione reciproca per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

La UIL Polizia di Lecce sottolinea l’urgenza di rafforzare le misure di protezione per gli agenti, implementando strategie efficaci di formazione e prevenzione. L’obiettivo è garantire un ambiente di lavoro sicuro per le forze dell’ordine, affinché possano svolgere le loro funzioni senza timore di aggressioni.

Pertanto, continueremo a monitorare attentamente la situazione e a collaborare con le autorità competenti per combattere con fermezza ogni atto di violenza, auspicando un’inversione di tendenza nel rispetto delle regole e della convivenza civile.

Infine, rivolgiamo un pensiero di vicinanza al collega vittima dell’aggressione, augurando una pronta guarigione e un rapido ritorno al servizio accanto ai suoi colleghi.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998.