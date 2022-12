Condividi su...

Linkedin email

BARI – Prime reazioni politiche dopo la decisione dei consiglieri regionali Amati e Menna di passare nelle file del partito di Calenda. A poche ore dalla conferenza stampa con quale è stato sancito il passaggio, intervengono con una nota congiunta il segretario regionale del PD pugliese l’On. Marco Lacarra ed il capogruppo del partito democratico Filippo Caracciolo, chiedono l’uscita dalla maggioranza dei due. “Chiediamo che i due consiglieri regionali passati con Calenda vengano estromessi dalla maggioranza”.

“La scelta di due consiglieri del Pd di aderire al partito di Calenda è una dichiarazione di guerra aperta alla maggioranza in Regione Puglia. In questa decisione c’è quanto di più scorretto si possa fare in politica, in quanto non si è passati in alcun modo dal sano confronto che in una coalizione dovrebbe essere alla base di ogni azione. Considerata la manifesta ostilità del partito di Calenda nei confronti del Movimento 5 Stelle, facente parte della maggioranza in Puglia, non sembra possibile alcuna convivenza civile tra i due consiglieri eletti con il Pd e ora passati ad altra sponda.

Preso atto anche di quanto dichiarato da Calenda contro il presidente Emiliano, chiediamo che i due consiglieri vengano estromessi dalla maggioranza, in quanto impossibile continuare a lavorare con loro viste le premesse e nonostante la loro espressa volontà di rimanere nella maggioranza”. Lo dichiarano in una nota congiunta Marco Lacarra, deputato e Segretario del Partito Democratico pugliese, e Filippo Caracciolo, Capogruppo PD in Consiglio Regionale.