POGGIARDO – Dopo aver incantato il pubblico di San Siro in occasione della partita Italia-Inghilterra della Nations League, cantando l’inno di Mameli e l’inedito God save the King, la nota soprano Carly Paoli, di origini salentine, la mamma infatti è di Spongano mentre il papà inglese, torna in Salento, dove ha passato gran parte dell’infanzia, con un concerto-evento, in programma mercoledì 28 settembre, alle ore 21, a Poggiardo.