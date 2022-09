LECCE – Un importante momento di confronto e dibattito tra mondo accademico e industria per condividere esperienze tecnologiche, problemi e soluzioni e aumentare così la competitività e le opportunità tecnologiche per supportare la trasformazione digitale delle imprese e l’avvio di nuove collaborazioni per creare nuove opportunità e idee. Queste le caratteristiche della quinta edizione di IDE , Industry Digital Evolution, l’appuntamento annuale con l’industria e la ricerca internazionali, in corso nell’area congressuale dell’Acaya Golf Resort.