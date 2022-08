CAROVIGNO- È stato denunciato il 24enne di Como che nella serata di Ferragosto è piombato a tutta velocità in corso Vittorio Emanuele, a Carovigno, in mezzo a tanti cittadini e turisti che affollavano la piazza. Il giovane è risultato positivo all’alcol test e al drug test e dovrà rispondere per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze psicotrope.

Poco prima della mezzanotte di Ferragosto, il 24enne alla guida di una Walksvagen Golf di colore nero, è piombato a tutta velocità in piazza diffondendo il panico tra le famiglie, bambini e turisti intenti a consumare la cena e una bevanda nei tanti locali presenti in corso Vittorio Emanuele. Dopo aver imboccato un vicolo cieco e danneggiato il tubo del gas di un’abitazione ha fermato la propria folle corsa sui gradini della piazza.

È stato in quel momento che i presenti e il titolare di un locale hanno tentato di fermarlo, ma profittando del momento concitato, il 24enne è riuscito a fuggire per le vie del centro storico, lasciando a discutere una ventina di persone.

Probabilmente il giovane, visti i precedenti e le sostanze che ha assunto compresi barbiturici, ha partecipato al Rave Party che si è svolto a Castrì (Lecce) alla vigilia di Ferragosto che ha visto coinvolti circa 500 giovani provenienti da più parti d’Italia.

Dunque, il 24enne di Como è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni per guida in stato di ebbrezza e uso di sostanze psicotrope.