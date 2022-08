Un 34enne tarantino è stato arrestato per lesioni aggravate ai danni di un altro tarantino, a seguito di una discussione scaturita per futili motivi all’esterno di un locale nella zona di Talsano. Gli agenti della Squadra Volante di Taranto hanno identificato il 34 enne, in grave stato di agitazione dovuto probabilmente all’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche.

Da una prima ricostruzione dei fatti, dopo la discussione avuta con un giovane lo avrebbe colpito con pugni e morso al lobo dell’orecchio sinistro, asportandolo parzialmente. L’uomo aggredito è stato trasportato dapprima al “SS. Annunziata” di Taranto, successivamente all’ospedale di Bari per essere sottoposto a un intervento di ricostruzione dell’orecchio.

Dopo aver fatto ricorso alle cure mediche, il 34enne è stato arrestato perché presunto responsabile del reato di deformazione o sfregio permanente del viso e posto agli arresti domiciliari.