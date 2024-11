Picerno, a Latina in cerca di continuità e punti esterni

Dopo un periodo di appannamento, sembra che il Picerno abbia trovato una certa continuità: quattro risultati utili consecutivi, di cui due vittorie, entrambe in casa. Il cammino lontano dal “Curcio” è più difficoltoso del previsto, l’unico successo fuori dalla Basilicata risale a quello di Trapani, alla seconda giornata, il 1° settembre. A Latina servirà innanzitutto provare ad invertire questa tendenza, i pontini sono in difficoltà ma Francesco Tomei non si fida, le sue parole nel servizio.

