Piccoli talenti crescono e… vincono in casa Motorsport Scorrano

Grandi soddisfazioni per la Motorsport Scorrano nel karting nazionale: i giovani piloti Mattia Brogna e Andrea D’Amico hanno portato a casa due importanti vittorie, rispettivamente nella “Coppa Italia Karting 7a zona” e nel “Trofeo Rok Cup Sud”.

Mattia Brogna, 9 anni, di Montesardo, ha dominato la categoria Mini Gr. 3 Under 10, vincendo 3 finali su 6 gare complessive. Alla sua prima stagione agonistica, il piccolo talento, supportato dal team CMT di Fasano, ha conquistato il primo posto con 38 punti di vantaggio sul secondo classificato. Mattia è atteso per un’ulteriore prova di livello al “Trofeo karting Ayrton Senna” a Sarno (Salerno), e il prossimo anno correrà nella categoria Mini Gruppo 3.

Andrea D’Amico, 15 anni, di Taviano, al debutto nella categoria Rok Senior, ha concluso una stagione in crescendo con un trionfo nell’ultima gara, ottenendo il primo posto in qualifiche, prefinale e finale. I punti guadagnati gli hanno permesso di vincere il Trofeo Rok Senior con un margine di 14 punti sul secondo. Andrea è già pronto a esordire in auto il 9-10 novembre nella Fiorio Cup a Ceglie Messapica e l’anno prossimo correrà in Formula X, alla guida di una Formula Abarth su circuiti italiani.

Grazie all’impegno del presidente Santino Siciliano e ai risultati dei suoi giovani alfieri, la Motorsport Scorrano si conferma una fucina di talenti nel panorama kartistico italiano.

