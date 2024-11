Lo sport è inclusione: Conversano celebra integrazione con lo sport

Si è svolto mercoledì 6 novembre, nella Sala Convegni del Castello di Conversano, l’evento “Lo sport è inclusione – La realtà intorno a noi”, un momento di riflessione sulla capacità dello sport di abbattere barriere e favorire l’integrazione sociale, indipendentemente dalle abilità fisiche degli atleti. L’incontro, organizzato dall’associazione Atletica Conversano, è stato aperto dai saluti del Sindaco, avv. Giuseppe Lovascio, e del vice Sindaco, avv. Roberto Berardi.

Tra i relatori presenti, spiccano figure come Antonio Salonna, delegato regionale Puglia della FISPES, Massimiliano Lapertosa dell’Amatori Rugby Integrato Monopoli, Fulvio Buono della cooperativa sociale Kalipè, Enzo Laus del Circolo Tennis Giannoccaro di Monopoli, e Francesco Magistà dell’associazione “ConLoro” di Conversano. Inoltre, hanno partecipato Giuseppe Colella e Gabriele Ramunni della FINP Airon Conversano, Vivi Liciulli e Domenico Trovisi della Baskin Delfini Monopoli, e i rappresentanti dell’Atletica Conversano Vito Sardella e Angelo Mosca.

Attraverso racconti ed esperienze, gli ospiti hanno condiviso aneddoti e storie di atleti con disabilità che dimostrano quotidianamente come lo sport possa abbattere le barriere e aprire nuove strade di crescita e inclusione. La serata, moderata con abilità da Matteo Trovisi, ha mantenuto come filo conduttore l’idea dello sport come linguaggio universale e strumento di una società più giusta e inclusiva.

Al termine dell’incontro, i partecipanti si sono impegnati a proseguire la sensibilizzazione su questi temi, con l’obiettivo di estendere l’iniziativa alle scuole, coinvolgendo anche i più giovani in questa visione di sport inclusivo.

