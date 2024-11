Rally, Casarano Team in finale CRZ con Liguori – Nicastri

Giorgio Liguori e Mattia Nicastri rappresenteranno il Casarano Rally Team al 40° Rally della Lanterna, attesa finale della Coppa Italia Aci Sport.

L’equipaggio salentino sarà impegnato in classe R3, dove si sfideranno le apprezzate Renault Clio Rs, in una sorta di gara nella gara con vetture uguali per tutti, uno stimolo ancor maggiore per puntare al successo di categoria. In realtà Liguori e Nicastri hanno abituato gli appassionati a risultati in top ten anche in termini di classifica assoluta, grazie a prestazioni davvero notevoli che li hanno visto spesso arrivare al traguardo davanti a vetture sulla carta più performanti.

Pierpaolo Carra, voce del Casarano Rally Team ha dichiarato: -“La meritatissima partecipazione da parte di Liguori e Nicastri alla finale di Coppa Italia, ci inorgoglisce molto, si tratta di un equipaggio molto competitivo che quest’anno ha raggiunto risultati davvero interessanti”.

Nel pre gara a sua volta Liguori nel sottolineare l’alto livello della competizione ligure ha detto: -“Saremo di fronte ai più forti equipaggi provenienti da tutt’Italia, quindi sarà sicuramente un confronto durissimo, ma stimolante. Non ho gareggiato mai al Rally della Lanterna perciò non sara facile competere su un tracciato a noi del tutto sconosciuto, ma come al solito spingeremo dal primo all’ ultimo metro, potendo contare sul supporto tecnico della Pro Line di San Marino e sul sostegno del Casarano Rally Team”.

