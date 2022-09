UGENTO- Avrebbe piazzato 88 ombrelloni, 176 sdraio e 83 sedie sulla spiaggia libera a Torre San Giovanni raddoppiando il proprio fronte mare: per questo il titolare di un noto stabilimento balneare è stato denunciato alla Procura della Repubblica per abusiva occupazione di demanio.

È accaduto nella giornata del primo settembre quando la Guardia Costiera di Gallipoli ha rilevato l’occupazione abusiva di una fascia di spiaggia per una superficie superiore ai mille metri quadri a Torre San Giovanni d’Ugento.

Difatti il gestore del lido raddoppiando il proprio fronte mare, avrebbe posizionato parte delle attrezzature balneari su una porzione non assentitagli in concessione e di conseguenza i militari operanti hanno proceduto al sequestro penale di 88 ombrelloni, 176 sdraio ed 83 sedie con contestuale deferimento del soggetto alla competente Procura della Repubblica per l’abusiva occupazione di demanio. Nel complesso sono stati liberati da attrezzature abusivamente collocate 1026 metri quadri circa di arenile, restituiti alla collettività.