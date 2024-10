Perrini: ‘118 al collasso ma concorsi in Puglia fermi’

“Lo scorso agosto è stato indetto un avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e full-time di 38 soccorritori del sistema di emergenza-urgenza 118, ma a oggi non è stata avviata né la procedura selettiva né l’iter propedeutico per l’espletamento delle prove. Un’attesa inutile se solo si pensa che proprio in questo settore viene continuamente denunciata la carenza di personale. Per questo motivo ho protocollato una richiesta di audizione in commissione Sanità per per sentire il presidente Emiliano, che detiene la delega alla sanità, il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, l’amministratore unico della Sanitaservice Taranto, Giuseppe Pulito, e il direttore generale, Asl Ta Vito Gregorio Colacicco”. Lo annuncia il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale pugliese, Renato Perrini.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author