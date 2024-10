Manovra: potenziato presidio Forze armate per sicurezza in stazioni

La manovra per il prossimo anno prevede la proroga dell’impiego di 6.000 unità delle Forze armate nell’operazione “Strade Sicure” fino al 31 dicembre 2027. Il contingente, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2024, continuerà a svolgere compiti di vigilanza su siti e obiettivi sensibili. Inoltre, è previsto un potenziamento del controllo del territorio con l’introduzione di 800 unità aggiuntive per l’operazione “Stazioni Sicure”. Queste forze supplementari, attive per gli anni 2025, 2026 e 2027, supporteranno le Forze di polizia nel rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture ferroviarie, con particolare attenzione alle principali stazioni del Paese.

