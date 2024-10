Manovra, fondo per la ricostruzione: risorse dal 2027

Nella manovra economica è previsto un fondo per finanziare gli interventi di ricostruzione, operativo a partire dal 2027. Il primo anno saranno disponibili 1,5 milioni di euro, seguiti da 1,3 milioni annuali dal 2028. Le risorse verranno ripartite con decreti del presidente del Consiglio su proposta del dipartimento Casa Italia, in collaborazione con il ministro dell’Economia.

La legge di bilancio include anche numerose proroghe delle misure a sostegno delle popolazioni colpite da eventi climatici, come in Emilia Romagna, Catania, Ischia e Abruzzo. Per le aree di Emilia Romagna, Toscana e Marche, colpite dall’alluvione del maggio 2023, il Commissario straordinario e la struttura di supporto saranno prorogati fino al 31 dicembre 2025, con uno stanziamento di 5 milioni di euro. Inoltre, sono previsti altri 12,5 milioni per il 2025 per permettere al Commissario di utilizzare le strutture delle Amministrazioni centrali, compresa quella della Difesa, tramite convenzioni specifiche.

