Paura a Taranto, in fiamme auto parcheggiata

Un sabato decisamente movimentato a Taranto. In mattinata, un palazzo ha preso fuoco in via D’Alò Alfieri, fortunatamente senza conseguenze gravi né feriti, nel pomeriggio le fiamme hanno avvolto un’auto, una Fiat Punto, parcheggiata in via Fratelli Mellone, quasi all’intersezione con via Cesare Battisti. Il fumo ha raggiunto le abitazioni, ma anche in questo caso non si registrano feriti, solo molto spavento. Tanto lavoro per i Vigili del Fuoco.

