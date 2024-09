Parma, Pecchia: ‘Un pareggio che sa di vittoria’

Dopo il pareggio ottenuto in extremis contro il Lecce, Fabio Pecchia ha esaltato la reazione del suo Parma. “La squadra ha giocato bene anche nella prima parte, nonostante qualche imprecisione nell’ultimo passaggio. Siamo stati sempre in gara. Questo risultato è un premio per tutti i ragazzi, un pareggio che sa di vittoria”, ha spiegato il tecnico. “La squadra non si è mai disunita, mantenendo la propria identità”.

Pecchia ha sottolineato il valore del gruppo: “Il merito è del collettivo. I protagonisti sono stati due ragazzi entrati dalla panchina e Suzuki, che ha fatto interventi decisivi”. Riferendosi alle ultime prestazioni, ha aggiunto: “Domenica eravamo avanti 2-0 e abbiamo perso, oggi invece abbiamo rimontato. Abbiamo giocato tutta la gara fino alla fine. Dobbiamo continuare su questa strada, lavorando con lo stesso spirito ed entusiasmo, mantenendo la giusta leggerezza”.

Infine, ha parlato della proprietà americana: “Il club ha idee chiare e vuole puntare sui giovani, garantendo solidità economica e tecnica. Il mio compito è portare avanti i risultati sportivi e far crescere i calciatori”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author