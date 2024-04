BRINDISI – Una persona è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco ed è stata ricoverata all’ospedale Perrino così come altri due feriti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato sulla Statale 379 Brindisi-Bari all’altezza dello svincolo per Pantanagianni a causa di un ‘auto che viaggiava contromano. Coinvolte una Lancia Y, una Fiat Grande Punto (che viaggiava contromano) e una terza vettura con roulotte in maniera più lieve. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi che hanno dovuto tagliare le lamiere della LanciaY per estrarne il conducente. Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118 e forze dell’ordine. Il traffico in direzione Bari è rimasto bloccato per alcune ore.

