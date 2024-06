Palo del Colle, il quartiere Spirito Santo ha il suo nuovo parco

BARI – Moderno, sostenibile e con un tocco di street art. Con la riqualificazione di via Berlinguer, la periferia di Palo del Colle, nel Barese, cambia il suo volto. È fruibile il nuovo parco del quartiere Spirito Santo da settemila metri quadrati con muretti a secco, giardino sensoriale e piante della macchia mediterranea. L’opera urbanistica porta anche la firma dello street artist Tellas. Il tutto, nel cuore di un vasto complesso condominiale, con un migliaio di residenti in decine di condomini da anni in attesa che quel grande pezzo di terra incolto diventasse qualcosa di più di un’area abbandonata. Riqualificare è anche conservare la memoria perché ulivi e mandorli autoctoni sono rimasti a caratterizzare la tipicità del luogo insieme a siepi, piante e nuove alberature. La campagna sullo sfondo, il muretto a secco che riprende le geometrie del paesaggio agricolo preesistente, seguendo il contorno di un vecchio sentiero che divide l’area playground multisport con la zona sgambamento cani. E a breve arriveranno anche le giostrine per bambini. Del playground colpiscono i colori, sfumature di ocra e di azzurro che riempiono l’ampio spazio di forme e geometrie

