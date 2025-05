Guardia di Finanza, nuovi incarichi per ufficiali: tutti i trasferimenti

La Guardia di Finanza ha ufficializzato una nuova serie di trasferimenti che interesseranno ufficiali in servizio su tutto il territorio nazionale. Le movimentazioni, in decorrenza tra giugno e settembre 2025, riguardano diverse figure apicali del Corpo, tra cui tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli. Di seguito l’elenco completo, in ordine alfabetico, dei dirigenti interessati dai nuovi incarichi.

Ten. Col. Marcello Abbenante: da Comando Regionale Basilicata Potenza a Nucleo Operativo Metropolitano Bari (dal 18 luglio 2025)

Ten. Col. Mario Aliberti: da Gruppo Foggia a Nucleo di polizia economico-finanziaria Avellino (dal 16 settembre 2025)

Cap. Massimiliano Ambrosino: da Scuola Allievi Finanzieri Bari (Palese) a Compagnia San Giovanni Valdarno (dal 25 luglio 2025)

Ten. Col. Giovanni Andriani: da Comando Unità Speciali Roma a Nucleo di polizia economico-finanziaria Foggia (dal 30 giugno 2025)

Cap. Luca Bertolone: da Il Gruppo Bari a Compagnia Lanzo Torinese (dal 4 agosto 2025)

Cap. Paolo Di Bin: da Tenenza Castellaneta a Compagnia Francavilla Fontana (dal 25 agosto 2025)

Magg. Arturo Boccuni: da Centro Logistico Roma a Gruppo Brindisi (dal 5 settembre 2025)

Cap. Ludovica Boncompagni: da Scuola Allievi Finanzieri Bari (Palese) a Nucleo di polizia economico-finanziaria Milano (dal 5 settembre 2025)

Magg. Marco Cappetta: da 2° Nucleo Operativo Metropolitano Napoli a Nucleo di polizia economico-finanziaria Potenza (dal 1 agosto 2025)

Ten. Col. Gaetano Capuozzo: da Nucleo di polizia economico-finanziaria Foggia a Comando Regionale Molise Campobasso (dal 7 luglio 2025)

Cap. Riccardo Caria: da Stazione Navale Manovra Taranto a Sezione Operativa Navale Anzio (dal 4 settembre 2025)

Ten. Col. Angelomarino Catalano: da Nucleo di polizia economico-finanziaria Lecce a 2° Nucleo Operativo Metropolitano Firenze (dal 30 giugno 2025)

Cap. Angela Ceccarelli: da Scuola Allievi Finanzieri Bari (Palese) a Nucleo di polizia economico-finanziaria Caserta (dal 30 giugno 2025)

Cap. Giovanni Conticchio: da Scuola Ispettori e Sovrintendenti L’Aquila a Compagnia Manduria (dal 25 luglio 2025)

Magg. Gianluca Donno: da Nucleo Speciale Beni e Servizi Roma a Legione Allievi Bari (Palese) (dal 30 giugno 2025)

Cap. Stefano De Robbio: da Compagnia Cerignola a Nucleo di polizia economico-finanziaria Roma (dal 8 agosto 2025)

Cap. Luca Di Francesco: da Compagnia Manfredonia a Scuola Ispettori e Sovrintendenti L’Aquila (dal 8 agosto 2025)

Cap. Giorgio Di Giovanni: da Compagnia Trani a Gruppo Fiumicino (dal 30 giugno 2025)

Ten. Col. Ortensia Fedeli: da Comando Tutela Economia e Finanza Roma a Nucleo di polizia economico-finanziaria Lecce (dal 30 giugno 2025)

Ten. Col. Raffaele Fiore: da Nucleo di polizia economico-finanziaria Bari a Gruppo Isernia (dal 4 settembre 2025)

Ten. Col. Marco Foladore: da Nucleo Operativo Metropolitano Bari a Gruppo Caserta (dal 25 agosto 2025)

Ten. Col. Mario Garofalo: da Nucleo di polizia economico-finanziaria Salerno a Comando Regionale Basilicata Potenza (dal 30 giugno 2025)

Ten. Col. Pietro Lacarbonara: da Nucleo di polizia economico-finanziaria Bari a Nucleo di polizia economico-finanziaria Novara (dal 15 settembre 2025)

Cap. Donato Giacomo Lomartire: da Nucleo di polizia economico-finanziaria Lecce a Scuola Allievi Finanzieri Bari (Palese) (dal 4 luglio 2025)

Ten. Col. Francesco Mancini: da Quartier Generale Roma a Nucleo di polizia economico-finanziaria Bari (dal 30 giugno 2025)

Ten. Francesco Vito Sebastiano Morgese: da Tenenza Margherita di Savoia a Il Gruppo Bari (dal 18 luglio 2025)

Magg. Domenico Pirrò: da Compagnia Manduria a Nucleo di polizia economico-finanziaria Bari (dal 1 settembre 2025)

Ten. Luigi Pizzella: da Nucleo di polizia economico-finanziaria Torino a Nucleo di polizia economico-finanziaria Lecce (dal 4 settembre 2025)

Ten. Francesco Porzia: da 2° Nucleo Operativo Metropolitano Torino a Compagnia Martina Franca (dal 18 luglio 2025)

Ten. Manuel Peroni: da Gruppo Fiumicino a Compagnia Gallipoli (dal 4 settembre 2025)

Ten. Francesco Ranieri: da Gruppo Brindisi a Gruppo Crotone (dal 8 agosto 2025)

Ten. Alessandro Salvatore: da Nucleo di polizia economico-finanziaria Bari a Nucleo Speciale Anticorruzione Roma (dal 1 luglio 2025)

Cap. Caterina Sibillo: da Compagnia Altamura a Nucleo di polizia economico-finanziaria Roma (dal 8 agosto 2025)

Ten. Col. Marco Soldano: da Nucleo di polizia economico-finanziaria Campobasso a Gruppo Foggia (dal 12 settembre 2025)

Ten. Col. Maria Lucia Talò: da Nucleo di polizia economico-finanziaria Bari a Comando Generale Roma (dal 15 settembre 2025)

Ten. Col. Agostino Taurino: da Nucleo di polizia economico-finanziaria Lecce a Gruppo Sibari (dal 25 agosto 2025)

Ten. Col. Riccardo Giovanni Terlizzi: da Legione Allievi Bari (Palese) a Comando Provinciale Bari (dal 5 settembre 2025)

Ten. Col. Matteo Titta: da Comando Regionale Molise Campobasso a Comando Provinciale Foggia (dal 25 luglio 2025)

Ten. Carmen Verrengia: da Tenenza Lucera a Nucleo di polizia economico-finanziaria Reggio Calabria (dal 30 giugno 2025)

Ten. Salvatore Vizzi: da Tenenza Vieste a Nucleo di polizia economico-finanziaria Bari (dal 4 settembre 2025)

