Bari, a Santa Rita la panchina della legalità

BARI – Una panchina per non dimenticare l’opera dei magistrati Falcone e Borsellino, firmata dalla stessa artista che a ottobre scorso ha realizzato il grande murale dedicato a Gaetano Marchitelli, giovane vittima innocente di mafia, in piazza Umberto I a Carbonara. In via Rocco di Cillo, al quartiere santa Rita di Bari, è stata realizzata la “panchina della legalità” dipinta da Daniela Sersale. L’iniziativa, realizzata grazie al sostegno della Fondazione antimafia sociale “Stefano Fumarulo”, intende sensibilizzare i cittadini ai principi della legalità e promuovere il valore della memoria come elemento identitario.

